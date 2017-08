Clássico infantil é encenado no Teatro Municipal de SB

Foto: Divulgação

Magia e encantamento são duas palavras que norteiam a montagem “Os 3 Porquinhos”, adaptada pela Ceart Produtora, que será encenada no Teatro Municipal Manoel Lyra neste domingo. O espetáculo infantil, assinado por Benê Silva, pode ser conferido às 15h.

Na história, baseada em conto homônimo de Joseph Jacobs, os irmãos Prático, Cícero e Heitor, que são os três porquinhos, decidem construir, cada qual à sua maneira, uma casinha para morar. A confusão começa quando o Lobo Mau, vilão com seus disfarces começa a rondar a floresta. A partir disso, cada um dos porquinhos passa a perceber a consequência do resultado de suas escolhas.

O conto é embalado por diversas músicas, de Rudah e Bruna Palhares que visam manter a essência de um dos mais famosos clássicos do universo infantil, que foi popularizado ao ganhar versão para os cinemas, na década de 1950. A montagem “Os Três Porquinhos” da Ceart estreou no ano passado e conquistou diversos elogios pela sua breve temporada no Teatro Iguatemi Campinas. O responsável pela adaptação, Benê Silva, acumula mais de 40 prêmios na área de teatro para criança.