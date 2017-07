Cirque du Soleil abre nesta quinta vendas para o espetáculo ‘Amaluna’

Foto: Divulgação

Desde o anúncio da turnê no Brasil, o Cirque du Soleil segue antenado com histórias clássicas e na onda dos temas contemporâneos. Nesta quinta-feira, 6, a companhia canadense abre as vendas dos ingressos para as temporadas do espetáculo Amaluna em São Paulo, no Parque Villa Lobos, que será realizado de 5 de outubro a 17 de dezembro, e no Rio, no Parque Olímpico, de 28 de dezembro a 21 de janeiro do ano que vem.

Para a diretora de planejamento de turnê, Stephanie Harvey, o show quer celebrar o feminismo e o empoderamento. “65% do nosso elenco é formado por mulheres. Nós queríamos que isso fosse uma condição dada à história que inspira o show.”

Em Amaluna, a peça de Shakespeare, A Tempestade, ganha uma reviravolta. No lugar do duque Próspero, a versão feminina toma o lugar e comanda uma cerimônia em homenagem à sua filha, Miranda. “Elas se preparam para um ritual que celebra a força feminina e a união com a lua”, conta Stephanie. A turnê, que segue a todo vapor na Europa, deve desembarcar na América Latina com o espetáculo no fim deste mês quando aporta em Assunção, no Paraguai, e depois segue para Montevidéu, no Uruguai.