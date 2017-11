Centro Cultura e Lazer recebe ensaio teatral aberto

Foto: Gabriel Pigatto - Divulgação

O Manada Grupo de Teatro, de Americana, realiza neste sábado na cidade o ensaio aberto da peça “O Primeiro Voo de Ícaro”. O público poderá conferir a atração às 19h, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi. Os ingressos são “no chapéu”, ou seja, o público decide o valor da atração. A montagem equivale a conclusão do Projeto Ademar Guerra, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, como forma de orientação artística a grupos de teatro em atividade no interior, litoral e regiões metropolitanas.

O espetáculo foi escrito por Luís Alberto de Abreu em 2008, para o projeto Conexões, que tem como objetivo ampliar o teatro para jovens. Por meio do Projeto Ademar Guerra, no qual o Manada foi contemplado no ano passado, foram recebidas orientações para a montagem local do espetáculo. Durante um semestre, o grupo americanense recebeu visitas da Companhia Teatro da Cidade, de São José dos Campos. Este ano, o Manada convidou a atriz e diretora Andréia Barros, da Teatro da Cidade, para dirigir o novo processo de “O Primeiro Voo de Ícaro”. Outros profissionais ainda colaboraram através do Projeto Ademar Guerra.

Periferias. Na peça, são apresentadas três histórias vividas em lugares periféricos. Elas são contadas pelo professor Dédalus, que envolvem tragédia, amor e poesia. As histórias são espelhos de inúmeras vidas da realidade brasileira. O elenco é integrado pelos atores locais por Bruno Queiroz, Carlos Eduardo, Denis Espanhol, Gabriel Mazon, Luan Ramos, Maiara Briochi e Renata Hortense. Esta não será a primeira apresentação da nova versão do Manada de “O Primeiro Voo de Ícaro”. No último dia 25 de outubro, o grupo levou a montagem para Votuporanga.