‘Bela e a Fera’ será encenado no Lulu Benencase

Foto: Divulgação

O espetáculo “A Bela e a Fera” será encenado nesta sexta-feira no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, às 20h. A adaptação da Catavento Produções Artísticas da história homônima que tornou-se um dos sucessos da Disney, é baseada no formato musical, com trilha cantada ao vivo pelo elenco em português. A montagem ainda traz efeitos especiais e de iluminação, que visam trazer a fantasia da história aos palcos teatrais.

A história está ambientada em uma pequena aldeia da França, onde vive Bela, uma jovem inteligente, e Maurice, seu pai, que é um inventor. Bela é cortejada por Gaston, um homem bonito e admirado por todos no vilarejo, mas o qual ela despreza. O pai de Bela viaja para apresentar uma nova invenção, porém se perde na floresta e é atacado por lobos. Maurice procura abrigo em um castelo, e torna-se prisioneiro da Fera, o senhor deste local, que na verdade é um príncipe que foi enfeitiçado por uma feiticeira a quem negou abrigo no passado.

A partir disso, Bela sente que seu pai está em perigo e corre para encontrá-lo. Ao descobrir o que aconteceu, eles fazem um acordo: a Fera liberta o pai, entretanto, aprisiona Bela. A partir disso, a jovem começa a ter contato com os demais “moradores” do Castelo, que são objetos falantes, e começa a buscar uma maneira de quebrar este feitiço. Tanto a encenação teatral, quanto a versão dos cinemas, que inclusive ganhou um live-action este ano, são baseados na obra homônima do francês Jeanne-Marie Le Prince, escrita em meados de 1750.