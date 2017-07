Americana recebe oficina de dramaturgia gratuita

O Grupo Ethos Companhia de Teatro, de Americana, realiza a oficina “Prática de Dramaturgia” neste domingo (30), no CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi. A atividade ocorre das 15h às 18h, com entrada gratuita, e os interessados em participar não precisam realizar inscrições prévias, basta comparecer ao local no momento da oficina. A ação é viabilizada pelo Projeto Ademar Guerra, que propicia orientação artística a grupos de teatro de São Paulo.

Durante a oficina, o grupo estimulará a escrita por meio do fluxo de pensamento, levantando temáticas diferentes, propostas pelos participantes. O conteúdo escrito por cada um será encaminhado ao formato dramatúrgico, no qual as técnicas de base para a produção dramatúrgica serão apresentadas, possibilitando que os integrantes desenvolvam seus textos com autonomia. Foto: Divulgação

O responsável por ministrar a oficina é ator, diretor e dramaturgo Fernando Aveiro. Graduado em Artes Cênicas em Ribeirão Preto, o artista integrou o CPT (Centro de Pesquisa Teatral), dirigido por Antunes Filho, por seis anos. Também formou-se em Dramaturgia pelo Núcleo de Dramaturgia Sesi (Serviço Social da Indústria) – British Council, coordenado por Marici Salomão, no qual escreveu a peça “Em Abrigo”, que percorreu o estado em três meses de temporada, e foi vencedor do 28º Prêmio Shell de Teatro na categoria inovação. Atualmente, além de atuar como orientador do Projeto Ademar Guerra, mantém pesquisa continuada com o Núcleo Caxote.