‘Americana Mostra’ divulga a programação da 8ª edição

A programação da oitava edição do festival Americana Mostra, que ocorre entre os dias 2 e 18 de fevereiro, foi definida pela organização. O evento reúne artistas de diferentes manifestações artísticas em 27 atrações. Pela primeira vez, o Americana Mostra realiza apresentações fora do teatro sede da Associação Cultural Fábrica das Artes, que é a anfitriã do festival. As entradas serão definidas pelo Ticket Cultura, em que o público decide o valor que deseja pagar pela atração, e se preferir, não paga nada.

“Até o ano passado, as atividades eram concentradas no Teatro da Associação Fábrica das Artes. Este ano várias apresentações acontecerão fora do Fábrica, ampliando a abrangência do evento, criando mais interação com o público”, revela Carlos Justi, um dos organizadores do Americana Mostra.

O teatro segue como “carro-chefe” do evento, com programação não só na Fábrica das Artes, mas também no Teatro Municipal Lulu Benencase e na Rua 30 de Julho. A Fábrica também sediará a programação voltada ao cinema. Na Associação Cultural Batucada, às sextas-feiras, a partir das 23h, ocorrem as programações musicais, com artistas locais de diversos gêneros. E aos sábados serão realizados workshops gratuitos no CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, sempre no período da tarde. Foto: Tatiana Sajorato

O festival Americana Mostra foi criado em 2010 por iniciativa da Associação Cultural Fábrica das Artes, visando o fortalecimento do movimento teatral de Americana, a integração de diferentes artes, a troca de experiências e a formação de público. Desde a primeira edição foram realizadas 111 apresentações entre Teatro, Dança, Música, Artes Visuais, Literatura e Cinema, além de palestras e seminários.

Confira a programação:

FÁBRICA DAS ARTES

2/2 – 20h – Abertura

3/2 – 20h -Teatro “As Ameixas Sobre o Tempo”

4/2 – 20h -Teatro “1ª Sinfonia Para Um Homem Sem Coração”

4/2 – 23h -Teatro “Nosso Lindo Anexo Secreto”

5/2 – 20h -Teatro “Un”

9/2 – 20h -Mostra de Curtas-metragens

10/2 – 20h -Teatro “Vitrines”

11/2 – 23h -Teatro “Nós Ficaremos Serenos, Esta Noite Ainda”

12/2 – 20h -Dança “O Que Eu Desejo Ainda Não Tem Nome”

16/2 – 20h – Debate sobre a série “Black Mirror”

18/2 – 23h -Teatro-Dança “E Não Há Senão Uma Invisível Fronteira…”

ASSOCIAÇÃO BATUCADA

3/2 – 23h – Shows: Plena Rap, The Jokers e Batucada

10/2 – 23h – Shows: Maracatu, Douglas Prado e Batucada

17/2 – 23h – Shows: Impossíveis Rock, O Barco, a Ponte e o Sótão e Batucada

CCL (Centro de Cultura e Lazer) POETA ANTÓNIO ZOPPI

4/2 – 14h – Workshop “O Yoga e o Trabalhador de Ator”

11/2 – 14h – Workshop “O Teatro dança de Pina Bausch”

18/2 – 14h – Workshop “Maquiagem Teatral”

RUA 30 DE JULHO

11/2 – 10h – Teatro “Chapeuzinho Vermelho”

18/2 – 10h – Teatro “Romeu e Julieta”

TEATRO MUNICIPAL LULU BENENCASE

11/2 – 20h – Teatro “Viva a Revolução”

17/2 – 20h – Teatro “De Cenouras e Macacos”

18/2 – 20h – Teatro “Maria Lavadeira”