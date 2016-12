O diretor cênico e produtor cultural Cleber Papa será o novo diretor artístico do Theatro Municipal de São Paulo e o maestro Roberto Minczuk, o novo regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal, corpo estável do teatro. “Posso dizer que ambos foram convidados para integrar a nova gestão do Municipal e que ambos aceitaram, mas não posso confirmar nada, nem mesmo definir cargos, afinal ainda não sou secretário de Cultura. E, além disso, com a situação ainda nublada com relação aos episódios recentes na estrutura do Municipal, não dá para saber como será a configuração. Roberto Minczuk será o regente titular da orquestra, e Cleber Papa vai desempenhar função nas decisões artísticas”, disse André Sturm, escolhido como secretário pelo prefeito eleito João Dória (PSDB-SP), ao ser procurado pelo blog para comentar as informações.

Papa também confirmou ter sido convidado para integrar o projeto artístico do Municipal e diz ter aceitado. “Fui convidado para participar do projeto e aceitei. Estou animado com essa possibilidade, mas ainda não foram discutidas as bases de contratação. Será um prazer integrar um novo projeto para o Municipal, em especial ao lado do maestro Roberto Minczuk.” A reportagem não conseguiu contato com o maestro.

LEIA TAMBÉM: Duda Nagle visita Sabrina Sato no hospital e afirma que a namorada está bem