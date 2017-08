Tatá Werneck desfaz ‘mal-entendido’ com Emilly sobre festa de aniversário

No último sábado, dia 12, Tatá Werneck comemorou mais um ano de vida com uma festa que contou com a presença de personalidades como Bruna Marquezine, Sandy e Ricardo Tozzi. A ex-BBB Emilly Araújo também estava lá, mas, aparentemente, não havia sido convidada.

Depois de responder a um seguidor no Twitter que Emilly era “penetra” no evento (o comentário foi apagado posteriormente), a atriz ligou para ela e “desfez o mal-entendido”, conforme publicações na rede social.

LEIA TAMBÉM: Valorosa coleção de arte contemporânea agora aberta para visitação pública

“Liguei pra Emilly agora e desfizemos o mal entendido! E assim surgem as novas amizades!”, escreveu Tata. Quem deixou de ser convidada e “reclamou” foi Susana Vieira, que deixou um comentário sincero em uma foto de Tatá. “Eu teria adorado ir, e você (presumo) teria adorado me ter junto a todas essas risadas”, escreveu a atriz.