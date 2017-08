Só love no baile

Uma das festas mais disputadas do Rio, o Baile da Favorita comemora seis anos. O destaque desta edição é o cantor Buchecha, que relembra clássicos do tempo em que fazia dupla com Claudinho,

caso de ‘Fico Assim Sem Você’.

Audio (2.500 lug.).

Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279.

Sáb. (19), 19h. R$ 100 (3º lote).

Cc.: todos. Cd.: todos.

