Shows do grupo o Rappa são cancelados após Falcão ir para hospital

O vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão, passou mal na tarde da última quinta-feira, 17, e foi levado a um hospital. De acordo com a assessoria do grupo, ele passou por alguns exames e já está bem. O motivo da indisposição, porém, não foi informado.

“Salve família do som!

Por orientações médicas, nosso vocalista Marcelo Falcão, deverá ficar em repouso nos próximos dias, por isso, as apresentações desta sexta e sábado, dias 18 e 19 de agosto terão de ser remarcadas. Falcão, que teve uma indisposição na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto, passa bem e já se encontra em plena recuperação.

Os ingressos já adquiridos para estes shows serão válidos para as novas datas, que serão as seguintes:

27 de agosto na área Verde do Álvares Cabral em Vitória (ES)

08 de setembro na Quadra da Grande Rio em Duque de Caxias (RJ)

As pessoas que desejarem o reembolso do valor da compra, deverão solicitar o cancelamento do ingresso nos pontos de venda. Quem adquiriu o ingresso online deve entrar em contato com a guicheweb.com.br (Duque de Caxias) e blueticket.com.br (Vitória) através de seus canais de atendimento.

O Rappa agradece a compreensão e o carinho de todos.”