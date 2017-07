Shakira muda o visual e vira ruiva

A relação de quase duas décadas entre Shakira e suas longas madeixas loiras podem ter chegado ao fim. A cantora compartilhou em seu Instagram fotos da gravação do clipe ‘Perro Fiel’, em parceria com o músico americano Nicky Jam, nas quais aparece com o cabelo ruivo. Ela ainda escreveu na legenda “ruivas se divertem mais”.

Nos comentários, os fãs de Shakira elogiaram a mudança. “Esse cabelo lhe caiu muito bem”, disse um usuário. “Gosto mais de vermelho do que loiro”, disse outro. “Espero que não seja uma peruca.”

LEIA TAMBÉM: Belchior é homenageado e se torna o protagonista do festival Maloca Dragão

A cantora não confirmou se o novo visual foi uma mudança permanente ou se é uma peruca usada apenas para as gravações.