Sertanejos investem em superproduções para a internet

A dupla sertaneja Fernando & Sorocaba aderiu à moda do Youtube. No seu canal oficial, criado em 2010, os artistas têm postado vídeos do projeto “FS Studio Sessions – Volume 2”. Composto por 11 canções inéditas, duas regravações e um pout-pourri com sucessos, o trabalho que está sendo divulgado na internet desde dezembro celebra os dez anos de carreira da dupla.

“Criamos nosso canal no YouTube há um bom tempo para lançar clipes, novidades, músicas e vídeos do DVD. Em setembro, lançamos no YouTube e em todas as plataformas digitais este projeto, com os seus volumes 1 e 2. Eles serão um termômetro para o repertório do nosso projeto de 10 anos”, adianta Fernando.

LEIA TAMBÉM: As diferentes faces do medo que assombram ‘O Lamento’

Foto: Cadu Fernandes / Divulgação

O cantor defende que a tendência de divulgar o conteúdo por meio de mídias audiovisuais, como o Youtube, já está consolidada no sertanejo atual. “Usamos o nosso canal do YouTube para ficarmos mais perto dos nossos fãs e lá lançamos músicas, clipes, novidades e conteúdos inéditos”, completa Sorocaba, que revela que a dupla assiste a diversos canais de outros artistas no Youtube. “O que nos chama sempre muito atenção são os vídeos de country norte-americano”, acrescenta.

Além das faixas disponibilizadas por eles no Youtube, o projeto “FS Sessions” já foi lançado nas demais plataformas digitais. A produção intimista, assinada por Ray Ferrari, valorizou o uso da bateria nas canções mais românticas e percussão nas músicas mais animadas.

A base desse projeto é entregar um som mais vivo e com um cenário natural. As gravações foram realizadas em Jaguariúna, no interior de São Paulo, na casa do Rancho das Américas. “Este ano estamos pensando em fazer um DVD com grandes sucessos e com canções inéditas. Teremos ainda o projeto de um livro”, adianta Fernando.

LEIA TAMBÉM: Luiza Brunet diz ser uma mulher empoderada muito antes do termo estar na moda