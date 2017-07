Sectur busca verba para reforma do Casarão, em Americana

Nesta semana, o LIBERAL teve nova oportunidade de visitar o Museu Histórico e Pedagógico Municipal “Doutor João da Silva Carrão”, o Museu do Salto Grande, e a reportagem, que esteve no local há dois anos, constatou que o tempo não tem piedade. Enquanto fechado, mesmo sem uso, o espaço tem se deteriorado com velocidade, e o risco da cidade perdê-lo de forma definitiva só aumenta.

O espaço cultural, datado de 1799, está fechado desde 2007. Em princípio, seria realizada uma série de reformas que visavam sua manutenção, danificado desde 2002 por um forte vento que destruiu parte do telhado. Entretanto, nem tudo foi feito. O projeto aprovado via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura para viabilizar o restauro expirou, por conta do descaso das administrações seguintes, e hoje a Secretaria de Cultura e Turismo tenta correr atrás dos prejuízos. O custo para reparo total do espaço é cotado

em R$ 3,8 milhões.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“O Casarão, para nós, é um espaço importante. Nesses quatro anos, colocamos o projeto de restauro do Casarão, Casa de Cultura Herman Muller e Estação Cultura no plano de governo. Estamos à procura de verba para estas três obras”, contou o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani. “Fizemos a inscrição dos projetos no Siconv (Sistema de Convênios), e o deputado Vanderlei Macris (PSDB) está agendando uma visita com o Ministro do Turismo. Isto já está bem encaminhado, inclusive já enviei o material para ele sobre o restauro do Casarão”, adianta.