Secretários falam sobre planos para a Cultura

No último domingo (1º), novos administradores assumiram as cidades brasileiras, e continuarão no comando dos municípios até 2020. Na região, três prefeitos foram reeleitos: Omar Najar (PMDB) em Americana; Denis Andia (PV) em Santa Bárbara d’Oeste; e Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) em Nova Odessa. Nas três cidades, os responsáveis pela secretaria e diretoria (caso de Nova Odessa) foram mantidos: Fernando Giuliani em Americana; Eide Froner em Santa Bárbara; e Leonardo Blanco em Nova Odessa.

Já em Sumaré e Hortolândia, novos prefeitos assumiram o poder, com isso, novos secretários assumiram as pastas da Cultura. Em Hortolândia, Angelo Perugini (PDT) volta a Prefeitura, com Francisco Raimundo da Silva liderando a Cultura da cidade. E em Sumaré, Luiz Dalben (PPS) assume o cargo pela primeira vez, mas até o fechamento desta edição, o responsável pela secretaria de Cultura, Esporte e Lazer não tinha sido nomeado.

O LIBERAL conversou com alguns secretários para saber o que planejam para as pastas neste primeiro ano do novo governo. A única cidade sem retorno foi Santa Bárbara d’Oeste, que informou via assessoria de imprensa que as prioridades do mandato serão definidas e divulgadas em breve. Foto: Arquivo_O Liberal

Americana

Fernando Giuliani adiantou à reportagem que a prioridade da Cultura em Americana é trabalhar na busca de parcerias para a restauração dos patrimônios históricos Casa de Cultura Herman Muller, Estação Cultura e Museu do Salto Grande. A pasta também pretende realizar atividades culturais em bairros mais afastados do centro, com artistas da cidade, cuja programação deve ser iniciada em março.

“Também vamos reativar o projeto Domingo em Família, com artistas da cidade se apresentando no palco do Teatro Municipal Lulu Benencase. As atividades devem começar após o recesso do Teatro Municipal, que termina em fevereiro. Além disso, realizaremos quatro mostras culturais este ano, de Teatro, Corais, Música e Dança, que devem ocorrer a partir de maio”, ressalta Giuliani.

O secretário ainda confirma que as oficinas culturais do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi continuarão nestes quatro anos, e que a pasta deve organizar mais eventos culturais no Parque Ecológico Municipal Cid Almeida Franco e no Jardim Botânico Prefeito Carroll Meneghell. “Eventos grandiosos por enquanto ainda serão difíceis de ser realizados pela secretaria, por conta da situação econômica da cidade”, completa. Foto: Arquivo_O Liberal

Hortolândia

Em Hortolândia, assim como o prefeito Angelo Perugini, Francisco Raimundo da Silva, que assumiu a secretaria de Cultura entre 2005 e 2012, volta a liderar a pasta. “O prefeito nos deu a tarefa de ampliar a participação da comunidade na construção das políticas públicas para a área da Cultura, com a valorização dos artistas locais e incentivo ao empreendedorismo cultural”, enfatiza Silva. Para isso, a pasta planeja oferecer à população cursos de artes semiprofissionalizantes e retomar projetos iniciados no último governo de Perugini, como a implantação do teatro municipal do Jardim Amanda, cujas obras seguem paradas. Foto: Arquivo_O Liberal

Nova Odessa

A Diretoria de Cultura de Nova Odessa, que segue liderada por Leonardo Blanco, informou que a prioridade é a exploração do Teatro Municipal Divair Moreira, não somente com espetáculos, mas também com aulas de artes e musicalidade. Além disso, ressaltaram a necessidade de buscar alternativas para manter a programação cultural diversificada à população de Nova Odessa. Isso por conta da crise econômica, que causou a queda de arrecadação no município e limitou os investimentos.