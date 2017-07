Secretário é vaiado em abertura de festival de cinema

O secretário municipal de Cultura André Sturm foi vaiado durante mais de 15 minutos na noite de quarta-feira, 26, na abertura do 12º Festival Latino-Americano de Cinema, realizado no Memorial da América Latina. Os presentes o receberam com palavras de ordem como “Não vai falar”, “golpista”, “fascista” e “descongela a cultura”. “Manifestar-se faz parte do jogo democrático, mas gritos e ofensas, não. Fui chamado de fascista, mas é característica do fascismo justamente impedir o contraditório”, diz Sturm. “Muito triste isso ocorrer num festival que propõe o diálogo”.

