SB oferece opções de cursos para adolescentes

Dois projetos musicais de Santa Bárbara d’Oeste estão com oportunidades abertas para novos participantes. A Oficina Ninho Musical, mantida pela Fundação Romi com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para jovens e adolescentes interessados no aprendizado gratuito de música. E a Ofisb (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste) está buscando novos instrumentistas para o grupo.

O Ninho Musical é um projeto de formação musical em instrumentos de orquestras diversos (cordas, sopro e percussão), realizado na Estação Cultural. A iniciativa é destinada aos jovens maiores de 12 anos, iniciantes ou que já tenham vivência musical. São realizadas aulas práticas, além da teoria musical, leitura e interpretação de partituras, compreensão de regência e cuidados com os instrumentos e afinação.

Foto: Divulgação

A coordenação é realizada pelo maestro Paulo Bellan e a oficina baseia-se na metodologia de ensino-aprendizagem, em que os aprendizes obtém conhecimento por meio da interação com os mais experientes. Desde 2012, mais de 800 participantes foram beneficiados pelo projeto. O Ninho Musical oferece instrumentos para empréstimo, mas os alunos também podem realizar as aulas com seus próprios instrumentos.