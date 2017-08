Sasha Meneghel estrela campanha da sua primeira coleção de roupas

Antes mesmo de se formar na faculdade de design de moda, Sasha faz sua estreia como estilista com uma linha que faz parte da coleção de verão 2018 da Coca-Cola Jeans. A estudante criou peças a partir de resíduos de denim sustentável, que precisam de menos água pra serem fabricados.

Ao lado do músico Di Ferreiro, da atriz Carolina Oliveira e do DJ Dux, Sasha também estrela a campanha da coleção. As fotos foram feitas em Salvador pela dupla Yuri Sardenberg e Ana Monteiro, e ainda têm a participação do projeto socioeducativo Quabales.

LEIA TAMBÉM: 'Nós não pudemos protegê-la', diz príncipe Harry sobre Diana