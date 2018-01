Santa Bárbara realiza carnaval para comemorar bicentenário

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) já estão avaliando as possibilidades de realizarem festividades carnavalescas municipais. Por enquanto, somente duas cidades decidiram sobre os eventos. Enquanto a Prefeitura de Hortolândia afirma que não promoverá o evento devido à falta de recursos financeiros, segundo nota oficial, Santa Bárbara d’Oeste, realizará a festa como parte das comemorações dos 200 anos do município. As pastas de Cultura de Americana e Nova Odessa estudam possibilidades e devem confirmar a decisão ainda nesta semana, e a Prefeitura de Sumaré deve se posicionar até o final do mês. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A programação barbarense foi batizada “S.Bárbara Carnaval DuzEnta”, e será realizada na Praça Central da cidade entre 10 e 12 de fevereiro, com entrada gratuita. O nome da edição, segundo o poder público, é inspirado nas décadas “entas”, dos anos 1950 a 1990, para recordar o tradicional Carnaval de rua, com blocos e carros alegóricos, além da folia de salão em clubes. A nomenclatura também faz menção comemoração dos 200 anos do município.

O secretário de Cultura e Turismo Evandro Felix explica que a festa visa resgatar o “ambiente sadio” dos Carnavais do passado. “Nestes 200 anos da cidade, buscamos resgatar a história e tradição de Santa Bárbara. Com a Praça Central revitalizada, queremos relembrar o quão forte foi o carnaval tradicional de rua na nossa cidade e criar um ambiente familiar que marque esta data pela tradição das décadas dos anos 50 a 90”, justifica o secretário.