Samara Felippo mostra barriga e desabafa: ‘a vida toda lutei contra a balança’

Na última quinta-feira, 4, Samara Felippo publicou uma foto no Instagram na qual mostra sua barriga e fez um desabafo sobre sua luta contra a balança. A atriz, que completa 40 anos neste ano, diz que já tomou remédios e fez diversas dietas para emagrecer pela pressão para conseguir trabalhos na TV e como modelo.

“Venho acompanhando com orgulho muitos movimentos femininos/feministas em prol da libertação da mulher. Um deles é a cultura do corpo perfeito. Comecei na TV aos 18 anos, a vida toda lutei contra a balança, tomei remédios, tive efeito ‘sanfona’, fiz todas as dietas, entrei e saí de academia, sofria quando minha imagem na TV parecia ‘fora do padrão’, quando um diretor me pedia para emagrecer sem qualquer propósito, apenas para ficar ‘melhor’ no vídeo”, escreveu.

