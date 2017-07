Ruy Castro estreia série de oito programas sobre bossa nova no rádio

As ondas que se ergueram no mar antes, durante e depois da bossa nova seguem sendo objeto de estudo de Ruy Castro. O escritor, jornalista e pesquisador estreia neste domingo, 2, às 20h, na Rádio Cultura, de São Paulo (103,3 MHz), e na Rádio MEC, do Rio (99,3 MHz), uma série de oito programas sobre o gênero do qual se tornou um dos principais especialistas.

As edições do projeto “A Onda Que se Ergueu no Mar – O Seu Caso de Amor com a Bossa Nova” serão separadas em temas que fogem das abordagens convencionais quando se trata do assunto. “Há versões e gravações ali que pouquíssimas pessoas conhecem”, conta Ruy. A cada domingo, no mesmo horário, o programa apresentará uma das seguintes sequências: 1. A Bossa Antes da Bossa; 2. A Bossa Veio para Ficar; 3. Tom, Vinicius e João; 4. O Sambalanço e o Samba-jazz; 5. O Apogeu da Bossa; 6. A Bossa Estoura Lá Fora; 7. As Bossas Que Você Nunca Sonhou Ouvir; e 8. A Bossa Depois da Bossa.

Ruy faz o contexto histórico e artístico a cada duas canções. Um pouco da lista que vai ao ar neste primeiro domingo: Doralice (Dorival Caymmi e Antonio Almeida), com Anjos do Inferno (1945); Bolinha de Papel (Geraldo Pereira), também com Anjos do Inferno (1945); Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso), com Déo (1943); Aos Pés da Cruz (Zé da Zilda e Marino Pinto), com Orlando Silva (1942) e Boogie-woogie na Favela (Denis Brean), com Cyro Monteiro (1945). Estão previstas, ao todo, 14 músicas.