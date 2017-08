Rocky Balboa voltará a enfrentar Ivan Drago em ‘Creed 2’

Para o delírios dos fãs, Rocky Balboa e o pugilista russo Ivan Drago vão se reencontrar. A luta poderá ser vista em Creed 2, novo filme do universo do lutador, que ainda não tem previsão de estreia.

Quem deu a indicação foi o próprio Sylvester Stallone, em entrevista ao TMZ. O ator e cineasta já havia indicado que Drago (Dolph Lundgren, 59), seu arquirrival em Rocky 4 voltaria no novo longa. “Você sabe que eu terei que bater no Drago uma vez”, adiantou ao site Stallone, hoje com 71 anos.

