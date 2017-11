Rapper Nill apresenta ‘Regina’ em SP

“É que eu levo as coisas um pouco a sério demais, e odeio quando elas ficam todas iguais”, canta o jovem rapper Nill, 24 anos, que começou em Jundiaí e em julho deste ano lançou o disco Regina, pelo selo do coletivo SoundFood Gang, do qual ele é um dos fundadores. Com uma produção lo-fi ligada ao movimento vaporwave (cultura surgida no início dos anos 2010, relacionada a comunidades online com forte ligação à cultura pop e aos anos 1990), Regina conquistou os círculos do rap nacional, se encaminha para ser lembrado no topo das listas de melhores do ano – e neste sábado, 11, ele apresenta o trabalho no Breve (Rua Clélia, 470), em São Paulo. O produtor Sono TWS abre os trabalhos às 21h, Nill toca às 22h e os ingressos, na porta, custam R$30.

Nill – Davi Rezaque de Andrade – cresceu numa família pouco musical, e na falta de irmão mais velho foi descobrindo as coisas com os amigos da rua e da escola. Foi no colégio também que a vontade de fazer rap nasceu, quando uma professora (sempre elas) estimulou o jovem a continuar após ler alguns de seus textos, segundo o próprio, “umas paradas aleatórias”. Veio então a formação de conjuntos com amigos e colegas de Jundiaí e um grupo, o Sem Modos. Mas foi com a criação da SoundFood Gang, em 2015, que as coisas começaram a virar.

LEIA TAMBÉM: 'Mãe coruja': Sandra Annenberg leva filha para tietar Pabllo Vittar

“A gente se inspirou em vários coletivos. O Wu-Tang Clan, o Odd Future. Quando as pessoas se juntam, têm mais caminhos para alcançar uma coisa só”, reflete o artista, numa conversa na última quarta-feira. “Assim você consegue pegar um camarada que tem contatos de filmagem, outro tem na mídia, outro sabe de computador. O bagulho é mais rápido. Nunca quis crescer sozinho, chegar no auge com uma galera estranha. Queria ter os amigos em volta. Se a galera se juntar, é mais fácil correr junto.”