Queridinhos dos anos 1980, a banda Information Society toca em SP neste sábado

Sucesso na década de 1980, a banda Information Society vai se apresentar neste sábado, 2, na Áudio, na zona oeste de São Paulo. O grupo é um dos expoentes da história da música eletrônica. A sonoridade dos norte-americanos tomou conta das pistas de dança dos anos 1980 e 1990. No repertório, hits como Repetition, Running, Walking Away e What’s On Your Mind. A noite conta, também, com uma exposição de carros e brinquedos que fizeram sucesso na época.

Information Society

Data: 2 de setembro (sábado)