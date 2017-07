Projetos criativos se apresentam no centro de São Paulo

Cinquenta projetos criativos ocupam o centro de São Paulo no domingo, 2. Das 11h às 21h, o Red Bull Amaphiko Festival apresenta shows, oficinas, debates e mostras no prédio do Red Bull Station (Praça da Bandeira, 137). No palco na rua em frente ao Red Bull Station, a cantora, bailarina e compositora da Guiné, Fanta Konate, abre a programação, seguida pelos Batuqueiros do Silêncio, grupo de percussão formado por deficientes auditivos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.