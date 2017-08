Projeto traz video mapping e projeções fulldome

Na ocasião, os mais renomados VJs especialistas em produções audiovisuais com projeções de vídeo 360°, VJ Spetto, VJ Zaz e VJ Ortega, farão apresentações ao vivo em três domos para contar de maneira inédita a evolução da relação entre os seres humanos e a obtenção e produção de alimentos. As projeções serão realizadas na Alameda Parque D. Pedro, no Parque D. Pedro Shopping, com entrada gratuita.

Entre os dias 03 e 13 de agosto de 2017, Campinas recebe o projeto “Arte Palavra Alimento”, que promete aguçar os sentidos dos visitantes com estímulos visuais de última geração.

Foto: Divulgação

“A escolha pela realização das performances em domos é para promover a imersão do visitante no assunto. Numa tela fulldome, o espectador está literalmente dentro da projeção. Então tudo muda; o jeito de pensar o roteiro, a ação e a técnica de produção. O timing também é outro, pois uma informação que cruza o domo deve respeitar o tempo de observação, não dá para fazer tudo tão rápido, pois não há tempo hábil para acompanhar a informação trafegando no espaço. Temos que respeitar o espaço. É uma evolução na comunicação, nesse caso, utilizada como forma de ensino. Respeitamos a forma para expressar melhor o conteúdo”, explica VJ Spetto.

O objetivo do projeto é fazer com que o público se sinta parte da história, demonstrando como a necessidade de alimento contribuiu para a mudança no modo de vida dos grupos humanos e, atualmente, movimenta diversas cadeias produtivas da economia até chegar às mesas.

O conteúdo das projeções destaca a presença dos principais alimentos consumidos pelo homem desde 5 mil anos A.C. até os dias atuais, além de abordar questões importantes como segurança alimentar e desperdício.

Nas projeções você encontrará:

DOMO 1 (6 metros): Projeção mapeada intitulada “Palavra, som da vida”.

DOMO 2 (8 metros): Projeção fulldome intitulada “O alimento e o tempo”.

DOMO 3 (8 metros): Projeção fulldome intitulada “Nós e o amanhã”.

Serviço:

“Arte Palavra Alimento” – Uma viagem no tempo em fulldome

Data: 03 a 13 de agosto

Local: Parque D. Pedro Shopping – Alameda Parque D. Pedro

Endereço: Avenida Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra

Horários

Segunda a sexta-feira: das 14h às 20h

Sábados: das 10h às 22h

Domingos: das 12h às 20h

Classificação etária: livre

Entrada gratuita