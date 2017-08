Projeto oferece oficina de efeitos visuais

Quem é apaixonado por cinema e tem curiosidade em saber como os efeitos visuais de diversas produções são realizados poderá tirar todas as suas dúvidas, além de aprender vários truques usados nos filmes, numa oficina oferecida pelo Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de Hortolândia.

O workshop “Além da Imaginação: Magia dos Efeitos Especiais” acontece neste sábado, a partir das 14h, na Escola de Artes Augusto Boal, localizada na Rua Casemiro de Abreu, s/n, no Jardim Amanda. Ao todo, são 50 vagas disponíveis para pessoas acima de 14 anos. Foto: Divulgação

O objetivo da oficina é apresentar os principais truques utilizados no cinema por equipes que dão vida a mundos inexistentes, criaturas lendárias, monstros e cenas de ação. A aula será ministrada pelo crítico, curador, pesquisador e professor de história do audiovisual, Cassio Staling Carlos.