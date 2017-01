Projeto infantil retoma atividades no Parque Ecológico

O projeto Leitura com Pipoca está de volta ao Parque Ecológico Municipal Cid Almeida Franco, em Americana. A ação, que visa divulgar a literatura aos pequenos por meio da contação de história, é realizada semanalmente, aos domingos, no quiosque Gostinho de Leitura, localizado nas imediações do parque. O evento começa às 10h, com entrada gratuita.

Para a retomada do projeto, será apresentada a obra “A Viagem, o Cachorro, Minha Avó e Sua Dentadura”. A publicação que marca o reinício das atividades no Gostinho de Leitura foi lançada pela autora Margareth Brandini Park, em 2014, com ilustrações de Paulo R. Masserani, e já se encontra na segunda edição. No livro, as memórias do narrador, um menino, convidam os leitores a viajarem junto a ele e seu cão inseparável, além de seus pais e avós. Eles seguem para uma praia distante, e o menino busca encontrar o sentido das palavras durante as aventuras. Para os mais velhos, será possível relembrar os tempos curiosos da infância.

Foto: Adonis / Divulgação

“Os livros selecionados para leitura nos domingos de janeiro, foram escolhidos justamente por se tratarem de histórias que aconteceram ou podem acontecer durante as férias, como é o caso deste, que narra uma história real de férias da escritora Margareth Brandini Park na praia”, explica Maine Bochicchio, responsável pela organização da programação do projeto Leitura com Pipoca.

Democratização

Nas próximas semanas, serão realizadas contações de histórias dos livros “Segredos de Criança”, de Adriana Koide, e “Tio Francisco”, de Jacqueline Salgado, respectivamente. O Leitura com Pipoca foi criado em 2011, visando celebrar e democratizar o acesso à leitura, convidando as crianças a se aproximarem dos livros por meio de atividades, com contadores de histórias, escritores e professores de música. O projeto esteve em recesso desde o último dia 25 de dezembro.