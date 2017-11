Projeto faz expedição pela Usina Santa Bárbara

Foto: Augusto Strazdin / Acervo CEDOC

O projeto Cedoc (Centro de Documentação Histórica da Fundação Romi) em Movimento promove sua segunda edição nesta semana. Mais de 50 fotógrafos vão se reunir na Usina Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira, dia 25 de novembro. A segunda expedição do encontro abordará a história da produção canavieira, a presença da cana-de-açúcar na cidade e também a história da Usina. O projeto é patrocinado pela Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro.

“A expedição percorrerá o caminho da história da Usina Santa Bárbara para que os participantes possam ‘ver’ além daquilo que se oferece à vista, a beleza dos prédios antigos. A ideia é utilizar as fotografias para que possam conhecer aquilo que não está mais ali: ‘os tempos da Usina’, da escola, da igreja, da casa grande, da produção do açúcar”, explica a coordenadora do Cedoc, Sandra E. de Souza Barboza.

O objetivo do Cedoc em Movimento é impactar 35 mil pessoas, por meio de oficinas e atividades externas. A iniciativa também prevê a execução de três roteiros para a realização de expedições histórico-fotográficas no município: a Igreja Matriz Santa Bárbara, a Usina Santa Bárbara e o bairro Santo Antonio do Sapezeiro. “As imagens captadas pelos fotógrafos irão compor uma exposição histórico-fotográfica em comemoração aos duzentos anos de fundação da cidade. Além de pontos de exibição na cidade, esta mostra também circulará por outros municípios da região”, conclui Sandra.