Projeto dissemina as origens de Americana entre os pequenos

Depois de ficar inativo por cerca de dois anos, o projeto foi retomado no ano passado. Só este ano, segundo Luciana Polline, coordenadora do Projeto Raízes, mais de 1.000 crianças de escolas públicas e privadas de Americana já foram atendidas. “Eles trabalham em sala de aula e depois vão a campo, conhecer de perto tudo isso, e é muito legal para eles conhecerem a fundo, valorizarem e preservarem essa história, ter esse sentimento de pertencimento”, afirmou Luciana.

O programa busca apresentar a história de Americana aos pequenos por meio de visitas monitoradas a locais históricos e importantes para a formação do município, como a Casa Hermann Müller e a Estação Ferroviária. “Eles esperam muito por esse momento de passar por todos esses lugares”, comentou Vilma da Silva Pessegueiro, professora do grupo.

A empolgação é quase tangível quando o ônibus, com cerca de 30 alunos da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Paulo Freire, de Americana, estaciona na praça Comendador Müller, no centro da cidade. A tarde, afinal, é especial: os estudantes do quarto ano vão visitar a Biblioteca Municipal Professora Jandira Basseto Pântano, como parte da programação do Projeto Raízes.

E o Projeto Raízes vai além das visitas monitoradas: é um programa interdisciplinar, com atividades diferentes realizadas em cada local. Na biblioteca, por exemplo, as crianças aprendem sobre a chegada dos primeiros imigrantes, o Parque Ideal e o desenvolvimento da cidade, tudo com a utilização de maquetes e fotos históricas. Já na Casa Hermann Müller, os alunos interpretam uma espécie de “teatro”, onde cada um vive um personagem histórico. “Essa utilização do lúdico ajuda na compreensão e no aprendizado das crianças”, garantiu Luciana.

“É sempre muito produtivo”, complementou Vilma, professora da escola Paulo Freire. “Eu acho muito interessante e muito importante, porque eles aprendem desde cedo o que aconteceu na cidade”. Luciana concorda. “Queremos despertar essa importância do passado. No quarto ano, a história do município consta no cronograma do conteúdo, e a gente é privilegiado, porque tem muita história a contar”.

MIT. Para o secretário de Cultura, Fernando Giuliani, o objetivo é investir mais no projeto. “Assim que Americana for cadastrada no MIT [Município de Interesse Turístico], o Raízes vai fazer parte de um projeto maior que vamos criar para pleitear verba junto ao Governo Estadual. Com isso, vamos ter um avanço ainda maior e atender ainda mais pessoas”, garantiu.