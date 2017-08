Proibição de filhos e outras curiosidades sobre o Miss Brasil

Apesar de existirem registros de misses Brasil desde os anos 1900, a partir de 1954 o concurso tem o formato dos dias atuais, ocorrendo anualmente com representantes de todos os Estados.

A edição de 2017 do evento ocorre neste sábado, 19, em Ilhabela, em São Paulo. Entre as curiosidades do evento estão a proibição de casamentos e filhos para as candidatas, além dele ter impulsionado a carreira de algumas atrizes como Vera Fischer e Grazi Massafera.

1 – Existem registros de eleições de Misses Brasil desde os anos 1900, apesar de alguns historiadores apontarem uma francesa naturalizada brasileira como a primeira miss, em 1865.