Programa de 35 anos do ‘Vídeo Show’ contou com ex-apresentadores

O Vídeo Show completou 35 anos no ar nesta terça-feira, 20, com seus ex-apresentadores voltando ao estúdio para relembrar momentos marcantes da atração que revela os bastidores dos programas da Globo.

Miguel Falabella, que apresentou o programa por 15 anos, não pôde comparecer porque estava no Uruguai em filmagens. A atração exibiu suas aparições na década de 1980 e ele mandou um vídeo para comemorar a data. “Tenho o coração cheio de boas lembranças. Acho que o Vídeo Show fez com que eu me aproximasse muito do público, acho que me tornei uma pessoa melhor por meio dele. O programa guarda um lugar de honra no meu coração”, disse Miguel.

Outra ex-apresentadora que não conseguiu participar presencialmente foi Angélica. Ela comandou o Vídeo Game por dez anos entre 2001 e 2011. Por meio de vídeo, ela relembrou uma edição do jogo que foi gravada dentro do cenário do Big Brother Brasil.

André Marques chegou juntamente com Ana Furtado e relembrou os quadros em que recriou cenas marcantes das novelas ao lado de Angélica. Depois deles, vieram Marcelo Tas e Renata Ceribelli.

“Vídeo Show para mim é amor: o amor que o brasileiro tem por televisão”, disse Marcelo. Ele fez sua primeira aparição na atração em 1987 com o personagem Cabeça Branca.

Já Renata relembrou seus trabalhos como repórter para o programa no momento em que ele deixava de ser gravado e passava a ser exibido ao vivo. Entre eles, uma reportagem em que um leão avançou em sua direção e ela teve de sair correndo. “Mico histórico”, falou.