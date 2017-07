Professores protestam contra o governo do Rio na abertura da Flip

Minutos antes da abertura da 15.ª Festa Literária Internacional de Paraty, nesta quarta-feira, 26, cerca de 30 professores e educadores do Rio protestaram contra o governo do Estado reivindicando melhores condições e mais verbas para educação. Os manifestantes seguravam um cartaz com os dizeres “Triste Fim de milhares de Lima Barreto”, em alusão ao homenageado da Flip.

O governador do Rio esteve em Brasília nos últimos dias para negociar um empréstimo do governo federal, que deve priorizar a área da segurança pública. Pezão chegou a afirmar que a assinatura do acordo com o Planalto (R$ 3,5 bilhões, no total) será feita no dia 1º de agosto.

“Estamos aqui pagando quarto para dormir enquanto Pezão gasta R$ 11 mil para ficar num spa”, disse uma protestante em Paraty, antes de puxar um grito de “Fora, Pezão!”.

