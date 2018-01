Proac contempla seis projetos culturais da RPT

O Proac (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo) Editais distribuiu 416 prêmios em 2017. Foram lançados 43 editais, para 12 segmentos artísticos e culturais, contabilizando 11% de aumento em relação aos prêmios do ano passado. E entre estes números, seis prêmios são para projetos da RPT (Região do Polo Têxtil). Foram contempladas três iniciativas de Americana, uma de Nova Odessa e outras duas de Hortolândia. Juntas, elas somam investimento de R$ 500 mil. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

A Companhia Arte-Móvel de Teatro, de Americana, foi contemplada no edital de Circulação de Espetáculo de Teatro, com prêmio de R$ 105 mil com o projeto “Por Um Estado de Liberdade”. A iniciativa prevê a circulação do espetáculo “N”, inspirado na obra “O Diário de Anne Frank”. A peça percorrerá cidades do estado que receberam refugiados ou que carregam em suas histórias a marca da imigração oriunda de guerras. Foto: Marcio Salata / Divulgação

Já a Companhia Teatral e Circense do Teatro Itinerante Biriba, também de Americana, teve dois projetos contemplados. No edital de Montagem e Temporada e/ou Circulação de Circo, o grupo receberá R$ 60 mil para realizar encenações teatrais dos espetáculos “O Seu Zé Pinto Morreu”, “Lua de Mel a Três” e “A Cara do Burro do Pai”. Os espetáculos são do gênero comédia e com classificação livre. A trupe também foi contemplada com R$ 55 mil no edital Festivais de Arte 1, para criação da 1ª Mostra de Circo Teatro do Interior Paulista, que deve ser realizada em Cosmópolis, com duração de seis dias, e entrada gratuita.