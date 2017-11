Personalidades falam sobre o combate ao racismo

Personalidades no Brasil e no mundo têm questionado o porque do racismo, e se colocado à frente da luta pelo fim do preconceito. O E+ selecionou algumas das falas mais impactantes de alguns porta-vozes da causa racial. Veja: Foto: Divulgação

Taís Araujo

Neste mês de novembro, Thais se apresentou no TEDxSP, sob o tema ‘Mulheres que Inspiram’. Em sua fala, ela trouxe à tona os temores que tem sobre a relação entre a sociedade e pessoas negras: “Meu filho é um menino negro e liberdade é um direito que ele não vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator – mesmo com seis anos de idade”, disse.

Lupita Nyong

Ao ter sua foto editada para ilustrar a capa de uma revista italiana, a atriz se pronunciou em seu Instagram. “Há um longo caminho ainda para combater o preconceito inconsciente contra o cabelo, textura e complexidade dos cabelos de mulheres negras”