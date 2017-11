Peça dirigida por Gerald Thomas está entre as estreias de teatro e dança

Dilúvios, novo espetáculo assinado e dirigido por Gerald Thomas, traz um ambiente de fantasia e reflexões sobre a humanidade nos dias de hoje, com temas como o excesso de informações e a proliferação de notícias falsas. A peça, assim, não tem exatamente uma narrativa, mas um apanhado de imagens e ideias que, conectadas, estimulam a reflexão.

Quem lidera o elenco é a atriz portuguesa Maria de Lima, que trabalha com Thomas desde 2010. Ela dá vida a Santa DesGoogle das DesGraças, figura que personifica uma série de aspectos caóticos da sociedade contemporânea. Além disso, as nova-iorquinas Lisa Giobbi e Julia Wilkins comandam coreografias aéreas, elementos que reforçam a atmosfera de devaneios do espetáculo.

120 min. 18 anos. ONDE: Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. QUANDO: Estreia sáb. (11). 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. Até 17/12. QUANTO: R$ 12/R$ 40.