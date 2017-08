Paulo Gustavo rebate mensagens homofóbicas

O humorista Paulo Gustavo divulgou um vídeo em seu Instagram Stories rebatendo ataques homofóbicos que recebeu na internet.

Os comentários surgiram após Paulo publicar imagens ao lado do marido, o dermatologista Thales Bretas. O casal passa férias nas Ilhas Maldivas e as fotos da viagem se espalharam por sites de entretenimento. “Essas pessoas deveriam ser presas”, declarou o humorista no vídeo divulgado no último sábado, 26.

Foto: Reprodução / Instagram

“Para vocês que são preconceituosos e estão me seguindo, eu ainda vou fazer muitas viagens este ano e vou postar muitas fotos com o Thales, porque eu vou ser viado até o último dia da minha vida e vocês vão ter que respeitar”, acrescentou.