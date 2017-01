Participantes de The Voice Kids conquistam público com fofura e maturidade

Segunda temporada ‘The Voice Kids’ estreia neste domingo, 8, com 13 crianças se apresentando na fase de audição às cegas para os técnicos Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Victor & Leo. O programa da Globo emocionou os internautas e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter.

A desenvoltura das crianças que cantam muito bem, inclusive, em inglês, e conversam desinibidas com os jurados deixou os adultos online depressivos ao comparar o que faziam quando tinham a mesma idade dos concorrentes do ‘The Voice Kids’.

Outros aspectos do programa que repercutiram foram os jurados e a participação de Franciele Fernanda – a garota já é conhecida do público, pois se tornou meme após apresentação no programa do Raul Gil.