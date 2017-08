Para experimentar o samba sem limite

Tudo começou num papo de bar. Quantos desses não morrem juntamente com o último gole de cerveja, já quente, restante no copo americano? Esquecidos após uma noite de sonhos inebriados? Tais quais aquelas discussões existencialistas que só ganham vida ao redor de uma mesa de plástico, os planos se vão. O músico Rodrigo Campos não queria que sua ideia fosse mais uma delas. Numa conversa com o artista plástico e escritor Nuno Ramos, em um boteco no bairro da Liberdade, em São Paulo, mostrou-se impressionado com a leitura de O Mito de Sísifo, do franco-angolano Albert Camus, publicado em 1942. Comentou que estava criando algumas canções baseadas na leitura daquela obra. “Cheguei em casa e já mandei as músicas para o Nuno”, relembra Campos. Em poucos dias – às vezes dois -, Nuno enviava as letras de volta ao amigo.

Sambas do Absurdo, o disco, nasceu assim, em camadas, pedacinho por pedacinho. Veio com Rodrigo Campos e as letras de Nuno Ramos e chegou até a voz de Juçara Marçal. Por fim, as pinceladas de Gui Amabis surgiram para entortar mais a cabeça do ouvinte. Limítrofe, o álbum transpira a inquietação filosófica de Camus, seu existencialismo e o lidar com o fim, com o estar diante da morte.

Curiosamente, Juçara também já considerou O Mito de Sísifo como “sua Bíblia”, como ela brinca. “Pelas manhãs, eu abria o livro e pensava: E aí, o que Mito tem a me dizer sobre esse dia de hoje?”, ela diz e ri.