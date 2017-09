Paola Carosella questiona Sergio Moro e é atacada por internautas

A chef Paola Carosella foi criticada por internautas após duvidar da imparcialidade do juiz federal Sergio Moro, responsável por decisões de primeira instância na Operação Lava Jato.

Em sua conta no Twitter, Paola respondeu uma publicação do jornal O Globo que destaca uma fala do magistrado. “Não se pode colocar apenas nos ombros da Justiça a responsabilidade de superar a corrupção”, disse o juiz.

“Ou punir apenas um único lado. Isso também atrapalha um pouco na luta pelo fim da corrupção, né não?”, rebateu a jurada do MasterChef.