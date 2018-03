Pabllo Vittar faz postagens após cirurgia no nariz

Os fãs que acompanham a cantora Pabllo Vittar nas redes sociais notaram que ela apareceu em suas últimas postagens com bandagens no nariz. A sua assessoria de imprensa informou ao E+ que ela passou por algumas cirurgias.

Na última quarta-feira, 21, Pabllo postou um vídeo com a legenda “Amigos falsos, narizes de verdade”. Ela fez correção do desvio de septo e operou a glândula adenoide, além de fazer uma rinoplastia (cirurgia plástica no nariz).

A drag queen ainda postou uma foto abraçada a um rapaz e escreveu “Meu namorado é lindo”. Apesar disso indicar que ela estaria em um relacionamento, sua assessoria negou o fato: “O Leo não é namorado da Pabllo, mas sim um amigo”.