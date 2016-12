O incentivo à cultura corresponde a apenas 0,01% do valor total de doações informadas pelos contribuintes brasileiros no Imposto de Renda, segundo informações da Receita Federal. Este valor equivale a R$ 30 milhões por ano. Visando sensibilizar a população, as Organizações Sociais de Cultura estão em busca de apoios da população para projetos relevantes para a sociedade.

Por meio do site www.doeparacultura.org.br, desenvolvido pela Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura, o público pode conhecer diversas maneiras de contribuir com projetos, entre eles a doação de Pessoas Físicas via Lei Rouanet, por meio do Imposto de Renda. O contribuinte que doar até o dia 31 de dezembro receberá o valor de volta na restituição do Imposto de Renda de 2017.

Para apoiar a cultura, o doador precisa fazer a declaração completa do Imposto de Renda, destinando até 6% do que deve a um projeto cultural de sua escolha, recebendo a totalidade do valor doado como desconto (ou acréscimo na restituição), já na próxima declaração. O projeto a ser contemplado deve ser aprovado pelo Ministério da Cultura nos procedimentos da Lei Rouanet. Foto: Divulgação

Opções

O contribuinte pode pesquisar projetos aprovados no Salicweb (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), disponível no site www.cultura.gov.br. O site www.doeparacultura.org.br ainda apresenta uma lista de OSs aptas a receberem contribuições de Pessoas Físicas via Lei Rouanet. Quando faz a doação, o projeto cultural fornece um Recibo de Mecenato ao doador, que irá utilizá-lo para preencher o campo de doações no programa de declaração do Imposto de Renda.

Se todas as pessoas que preenchessem a declaração completa doassem 6% do Imposto de Renda devido à cultura, o valor poderia chegar a R$ 4,5 bilhões, sendo R$ 1,5 bilhão só no Estado de São Paulo. Entretanto, atualmente o governo federal tem liberado cerca de R$ 1,3 bilhão para a Lei Rouanet. Entre os projetos que podem ser beneficiados estão o Projeto Guri, formação musical gratuita para crianças e jovens de 6 a 18 anos; SP Escola de Teatro, escola de formação de artistas; e museus como a Pinacoteca de São Paulo e o Museu do Futebol, ambos na capital paulista.