Nova Odessa recebe edição da Re Virada Cultural neste sábado

Nova Odessa recebe neste fim de semana mais uma edição da Re Virada Cultural, evento organizado pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), em parceria com a Diretoria de Cultura e Turismo e a Secretaria Estadual da Cultura. Entre o meio-dia deste sábado (2) e as 20h de domingo (3), bandas da RPT (Região do Polo Têxtil) e de outras cidades, como Campinas, Valinhos, Jaguariúna e Monte Mor, se apresentam na cidade, sempre com entrada gratuita.

Legião Urbana. No domingo, os shows começam às 10h com Toca Discos/Maurício Scaramal (de Nova Odessa). Ao meio-dia se apresenta a Banda Warcold (Hortolândia) seguida da Banda Lizard (Santa Bárbara d’Oeste), Banda Anti Heróis (Valinhos), Artéria Rock (Nova Odessa), Banda Velho Bando (Campinas), Tributo Barão Vermelho (Jaguariúna), Banda The Ground (Nova Odessa) e Projeto Hits – Tributo Ultraje a Rigor (Monte Mor). A Re Virada Regional de Cultura será encerrada às 20h com show da Legião Urbana Cover, de Campinas.

A Re Virada Regional de Cultura nasceu a partir de discussões da Câmara Temática de Cultura da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e é realizado com recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas).



ACONTECE. A Re Virada Regional Cultural começa no sábado, às 12h. A entrada é gratuita. A Estação Cultura fica na Avenida João Pessoa, 253, no centro. Informações pelo telefone 3466-2196.

