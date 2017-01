Nova Odessa oferece cadastro online aos artistas

A Prefeitura de Nova Odessa passou a disponibilizar em sua página na internet um cadastro de artistas do município, com o objetivo de permitir que todos os artistas das mais diversas habilidades possam participar da programação cultural do município ao longo do ano.

De acordo com o assessor institucional Cícero Edno, a ideia é otimizar o cadastramento e ter um controle maior sobre quais são os artistas locais, mas a realização do cadastro não garante que determinado artista seja contratado, mas sim que ele seja uma das opções para os eventos do município.

LEIA TAMBÉM: Criador da 'Pollos Hermanos' processa Sony por direitos em 'Breaking Bad'

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“A ideia é que possamos garantir que todos os artistas ou ‘fazedores’ de arte da cidade sejam mapeados pelo poder público, se assim desejarem, não precisando se deslocar até o departamento de cultura em horário comercial. O cadastro não implica na seleção ou contratação do cadastrado para qualquer fim”, explicou.

Ao efetuar o cadastro, o artista fornece ao município desde informações básicas, como nome, endereço e segmento artístico e outros até links e sites que contenham material de divulgação do trabalho, o que pode facilitar na escolha de determinada pessoa dependendo do tipo do evento.

Ainda de acordo com a prefeitura, atualmente cerca de 100 artistas estão cadastrados na Diretoria de Cultura e Turismo de Nova Odessa e, com o cadastro online, a expectativa é de que esse número possa dobrar.

LEIA TAMBÉM: A volta de 'Carrossel'