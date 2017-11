No Instagram, William Bonner faz desabafo sobre ‘haters’

William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, fez post no Instagram na última quarta-feira, 8, falando contra os “haters” que invadem os comentários dos seus posts na rede social. O texto, divulgado dias após sua ex-mulher Fátima Bernardes assumir relacionamento com o advogado Túlio Gadêlha, pode ter a ver com os comentários maldosos sobre o caso.

“Algumas pessoas se imaginam no direito de agredir adultos que tomaram decisões sobre as vidas deles. O simples fato de o bem-estar dessas pessoas ser tão afetado pelos caminhos que os outros escolheram pra si é um indicativo de que elas precisam de ajuda”, escreveu. “Isso não é saudável. Saudável é viver a própria vida. Aproveitá-la como uma bênção. Essas pessoas cheias de ódio e agressividade insultam e opinam sobre algo que não diz respeito a elas de forma nenhuma. O pior é (que) elas têm na cabeça uma interpretação amalucada daquilo que teria levado os outros a tomar as decisões que tomaram pra suas próprias vidas”, continuou.