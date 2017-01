Ninho Musical reabre inscrições nesta semana

Estão abertas as inscrições do projeto Ninho Musical, que tem o patrocínio da CCR AutoBAn, por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura e apoio da Estação Cultural da Fundação Romi.

A oficina cultural Ninho Musical compreende, para a formação da orquestra, desde aulas teóricas e práticas de instrumentos musicais, cuidados e afinação de instrumentos, além do compartilhamento de conhecimentos acerca da teoria musical, leitura e interpretação de partituras até compreensão de regência.

LEIA TAMBÉM: Suspeito morre ao tentar furtar casa na Vila Linópolis

Foto: Divulgação

Sob a coordenação do Maestro Paulo Bellan, o regente lembra que “a Orquestra Filarmônica Ninho Musical é fruto da oficina cultural Ninho Musical e que ela é o ápice da formação dos aprendizes, a qual emprega, como metodologia de ensino-aprendizagem, a aplicação de desafios, cuja finalidade é instigar a curiosidade no aprendiz, levando-o a encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua interação com os demais colegas. O lema do processo é ‘o aluno que sabe mais auxilia o que sabe menos’”, conclui.

Segundo pontua Vainer Penatti, Superintendente da Fundação Romi, “a relação público-privada é um caminho muito importante para viabilização do atendimento da comunidade. Para a Fundação Romi a chegada destes novos parceiros é o que torna viável o atendimento dessas adolescentes e jovens. A participação do Instituto CCR e da CCR AutoBAn, além da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, são primordiais para que ações da magnitude do Ninho Musical sejam colocadas em prática em prol do município”.

Para os interessados em participar, as oficinas culturais do Ninho Musical ocorrerão na Estação Cultural da Fundação Romi. Mais informações podem ser acessadas no site ou diretamente na Estação Cultural localizada à Avenida Tiradentes, nº 2, no Centro, Santa Bárbara d’Oeste, de terça a sexta, das 9h às 18h, sábados das 8h às 17h, e, aos domingos, das 8h às 12h. Contatos podem ser feitos pelos telefones (19) 3455.4833 e 3455.4830 ou pelo e-mail estacaocultural@fundacaoromi.org.br.

LEIA TAMBÉM: Mais 260 assinam contrato do Bosque das Árvores

O Ninho Musical é uma oficina cultural de formação musical destinado àqueles, maiores de 12 anos, que queiram ser músicos ou instrumentistas, iniciantes ou que já tivessem vivência na área. Realizado desde 2010, o projeto, que já recebeu o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura como Ponto de Cultura, conta também com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste.