Uma boa notícia para quem pretende começar 2017 com bom humor: a Netflix disponibilizará, a partir de 1º de janeiro, Home Office, show do humorista Patrick Maia, no qual faz piadas sobre o processo de mudança e de reforma de sua nova casa.

Problemas com pedreiros, adaptação ao novo bairro, vida de casado e até sua infância numa Igreja evangélica são temas das piadas que duram quase 50 minutos, e que foram gravadas no próprio apartamento de Maia.

Além de contar as piadas, Patrick as escreve e dirige o próprio espetáculo. “É mais difícil, mas é mais legal quando dá certo, porque aí a culpa é minha.”