Nelson Freitas e Claudia Raia recebem críticas nas redes sociais

No último domingo, 2, ocorreu a final do Show do Famosos, no Domingão no Faustão. Nelson Freitas optou por interpretar James Brown em sua apresentação e recebeu muitos elogios dos jurados.

No entanto, nas redes sociais, a caracterização do humorista gerou críticas: Freitas está sendo acusado de fazer ‘blackface’, ou seja, de se pintar de negro. Ao comentar a apresentação, o ator falou que “queria ser ‘negão'”, como James Brown. A frase e a ‘maquiagem’ foram julgadas como racistas por alguns espectadores do Domingão.

LEIA TAMBÉM: Cine PE ganha nova data após polêmica

Diversos internautas também avaliaram que houve preconceito racial da parte de Claudia Raia. “Eu queria ser ‘negona’ também! Eu vim só com a bunda de negona, com o resto não vim. Eu queria ser ‘nega’, eu amo a música soul, a black music”, disse a atriz, ao elogiar Nelson Freitas.