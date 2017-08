‘Não me calo mais’, diz Silvio Santos em resposta a Fernanda Lima

Após fazer comentários inadequados sobre a aparência física de Fernanda Lima e receber réplica da apresentadora da Globo, Silvio Santos trará a polêmica à tona no próximo Programa Silvio Santos no domingo, 13. Foto: Divulgação

No começo de julho, Silvio havia comentado que com ela “não havia amor nem sexo”, fazendo alusão ao nome do programa apresentado por Fernanda na Globo.

No último dia 30, ela foi perguntada pelos repórteres do Pânico na Band sobre a fala e deu sua opinião: “Acho que o Silvio é o maior comunicador vivo, mas, nesse quesito, eu perguntaria: ‘Silvio, por que não te calas?'”.