Xande de Pilares traz show autobiográfico para Americana

Após liderar o grupo Revelação por mais de duas décadas, Xande decidiu seguir carreira solo e já alcança seu segundo álbum, “Esse Menino Sou Eu” (2017). No show, Xande promete cantar os sucessos do passado, incluindo sucessos do Revelação. “Já estou trabalhando este álbum há algum tempo. Tem a faixa ‘Tem Que Provar Que Merece’, que foi tema da novela ‘A Força do Querer’, e agora estamos trabalhando ‘Homem de Lata’, com o Zeca Pagodinho. Estou começando a mostrar mais a cara deste novo trabalho”. Foto: Guto Costa - Divulgação

Ainda em clima de Ano Novo, o sambista carioca Xande de Pilares está retomando a agenda de shows e passa por Americana neste sábado, com apresentação no Clube dos Veteranos. “Estamos voltando das férias. Já passou a ressaca, agora temos que retomar o repertório, voltar a fazer show, pegar a estrada”, destaca o cantor em entrevista ao LIBERAL na tarde de quarta-feira.

“Tem música que conta a história do menino criado no morro que queria ser compositor e virou cantor. Gravei também uma que fala sobre a minha criação com a minha mãe. Tem também música que fala sobre religiosidade, além da participação dos ‘caras’ que influenciaram a minha música”, aponta.

O cantor fica honrado em poder hoje compartilhar sua carreira com grandes nomes do samba, que participam do trabalho. “Fico lembrando dos meus tempos de garoto, que eu ficava ali tentando aprender, e hoje muitos outros garotos me procuram”.

Na época em que ainda era integrante do “Revelação”, Xande fez diversos shows em Americana e região. Por isso, o cantor diz que tem muitas boas lembranças da cidade, incluindo uma antiga paixão que ficou por aqui. “Vou matar as saudades e começar 2018 com o pé direito com esse show! Quase que eu me casei aí! Conheci uma pessoa da cidade, mas não deu certo por conta da distância, precisava trabalhar, ficar muito tempo fora, e isso dificultou o relacionamento”, lamenta o sambista.

ACONTECE: Xande de Pilares faz show neste sábado, a partir das 22h. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80. O Clube dos Veteranos fica na Avenida Paulista, 818, Jardim Colina. Informações pelo site www.tkingressos.com.br.