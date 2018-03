Wanderléa está em cartaz no Teatro Iguatemi de Campinas

Foto: Caio Gallucci - Divulgação

Quem viveu nos anos 1960, ou conhece alguém que tenha vivido, deve se lembrar de uma loira de olhos claros e postura delicada, que dividia os palcos do programa “Jovem Guarda” com Roberto e Erasmo Carlos, aos domingos na TV Record. Este foi o começo da bem-sucedida carreira da cantora e atriz Wanderléa, que aos 72 anos segue em atividade. Esta semana, ela estreou em Campinas o espetáculo “60! Década de Arromba – Doc Musical”, que faz um resgate de sucessos que marcaram a década no Brasil.

A montagem pode ser conferida no Teatro Iguatemi até o dia 1º de abril, com sessões às quintas e sextas-feiras, às 20h; aos sábados, às 21h; e aos domingos, às 17h. A “ternurinha” é uma das 24 pessoas que atuam no espetáculo, durante três horas de duração. São 20 cenários, 350 figurinos, dezenas de perucas e orquestra ao vivo: tudo o que uma grande produção precisa para transportar ao público em uma viagem musical ao passado.

Enquanto são apresentadas mais de 100 canções que marcaram esta década na história do País, como “Banho de Lua”, “Biquíni de Bolinha Amarelinha”, “Beijinho Doce”, “Nós Somos Jovens”, “Filme Triste”, “Prova de Fogo”, entre muitas outras, fatos históricos são lembrados por meio de vídeos, depoimentos e fotos, que completam este panorama feito no formato de um documentário, mesclando a originalidade dos musicais. O espetáculo surgiu a partir de extensa pesquisa musical do roteirista Marcos Nauer. Já a direção é assinada por Frederico Reder.

Liberdades. A grande artista do elenco, a veterana Wanderléa, é considerada uma das pioneiras do entretenimento pop brasileiro. Não só por ter sido a única mulher do trio da “Jovem Guarda”, junto a Roberto e Erasmo Carlos, mas também por ter contribuído diversas vezes para a discussão sobre os direitos e liberdade das mulheres da sua geração, como na vez em que usou minissaias pela primeira vez, ou quando posou nua grávida.

No programa de auditório da TV Record, exibido entre 1965 e 1968, ela contribuiu para uma mudança comportamental entre os jovens do País na época. A “Jovem Guarda” chegou a atingir, somente em São Paulo, três milhões de espectadores, o que exemplifica sua influência. As roupas e gírias usadas pelos apresentadores tornaram-se moda entre os brasileiros naquele período.

Wanderléa também conquistou destaque nas paradas de sucesso, com hits como “Pare o Casamento”, “Foi Assim”, “Prova de Fogo”, “É o Tempo do Amor”, entre outros. Com o fim da “Jovem Guarda”, ela passou a transitar por diversas vertentes da música popular. Além disso, como atriz, protagonizou o filme “Juventude e Ternura” (1968), e “Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa” (1970).

Acontece. O espetáculo “60! Década de Arromba – Doc Musical” pode ser visto às quintas e sextas-feiras, às 20h; aos sábados, às 21h; e aos domingos, às 17h. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 200. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166 ou site www.ingressorapido.com.br.